4 условия создания новой коалиции

Заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что новая коалиция может быть сформирована только при условии, если она будет выполнять четыре функции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя дискуссию, которая состоялась 5 июня на заседании фракции БЮТ.

Н.ТОМЕНКО заметил, что в данной ситуации следует находить понимание между разными политическими силами для того, чтобы принимать эффективные и непопулярные решения в борьбе с финансово-экономическим кризисом.

«Под «объединенной» мы понимаем расширение нынешней коалиции за счет Партии регионов таким способом, чтобы в новую коалицию входили представители четырех фракций», - сказал он. Под «украинской», по его словам, необходимо иметь в виду такую коалицию, которая четко предостережет государственный статус языка и европейский выбор страны, а под «европейскостью» - общепризнанные европейские стандарты демократии, подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

«Под ответственной коалицией мы понимаем чрезвычайно тщательный подбор кадров в правительство, осознавая, что задачи, которые стоят перед правительством, являются чрезвычайно сложными. Каждая политическая сила, которая будет делегировать своих представителей в правительство, должна нести политическую ответственность за деятельность своих министров», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он добавил, что в разе, если удастся выстроить такую модель объединения в Украине, - то очевидно, что такая коалиция нужна в сегодняшних условиях.