Высший совет правосудия уволил судью, которая лишила прав трех автомайдановцев

Высший совет правосудия принял решение относительно увольнения с должности судьи Вышгородского районного суда Киевской области Ларисы Войнаренко, которая своим приговором лишила водительских прав трех участников автомайдана.

Как сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия, установлено, что судья Войнаренко нарушила порядок рассмотрения дела.

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«В частности, установлено, что судьей Войнаренко Л.Ф. не были должным образом совершены действия, которые способствуют выполнению задач производства по делам об административных правонарушениях, а именно не соблюдены требования относительно всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела и разрешения его в точном соответствии с законом. Кроме того, судья Войнаренко Л.Ф. пришла к выводу о совершении административного правонарушения лицами без учета презумпции невиновности... Кроме того, во время рассмотрения указанных дел судья признала указанные лица виновными, не имея бесспорных доказательств, которые бы подтверждали их вину, а принятые решения по указанным делам судьей должным образом не мотивированы», - говорится в сообщении.

Учитывая указанное ВСП принял решение уволить Войнаренко с занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря, Высший совет правосудия уволила главу Верховного суда Украины.