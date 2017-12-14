Высший совет правосудия уволил главу Верховного суда Украины

Высший совет правосудия освободил Ярослава Романюка по собственному желанию от должности председателя Верховного суда Украины. Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВРУ.

Согласно сообщению, решение об увольнении Романюка от должности судьи и председателя Верховного суда Украины принято в связи с представлением им соответствующих заявлений.

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Романюк был избран судьей Верховного суда Украины в июле 2005 года. В декабре 2011 года стал первым заместителем председателя ВСУ, а с мая 2013 года занимал должность председателя ВСУ.

30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей по результатам собеседования признала Романюка достаточно добропорядочным, чтобы войти в обновленный Верховный суд, но он снял свою кандидатуру с конкурса из-за желания уйти в отставку.

Как сообщалось в программе «Схемы», Романюк во время написания письменной работы выходил в коридор, чтобы дать указания охране и пообщаться с членом ВККС. После экзамена журналисты выяснили, что ему досталось задание, которое было похоже на то, которое он мог лично принимать как судья в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября пленум судей Верховного суда избрал председателем ВС судью Кассационного хозяйственного суда Валентину Данишевскую сроком на 4 года. Новый Верховный суд начнет работу 15 декабря.