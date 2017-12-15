Обмен пленными: в Одессе освободили 8 человек, подозреваемых в сепаратизме

В рамках обмена пленными в Одессе освободили восьмерых человек, подозреваемых в сепаратизме и преступлениях против национальной безопасности.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказала пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Читайте такжеВ ОБСЕ призвали Россию прекратить насилие на Донбассе и провести обмен пленными до новогодних праздников

"В целом за несколько дней уже 8 человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных дел: преступления против национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности, были освобождены из-под стражи в зале суда", - сообщила она.

Среди освобожденных – Евгений Мефьодов, который является подозреваемым по делу массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Как сообщал УНИАН, Президент России владимир Путин заявил, что обмен украинских заложников на Донбассе на лиц из списков террористов необходимо провести накануне Нового года, Рождества.