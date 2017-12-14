Попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношению к Украине - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина уже не сможет вернуть старый Донбасс, более того, попытки это сделать будут преступлением по отношению к Украине.

Такое мнение он высказал на чате в "Главреде".

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"Украина уже туда не вернется. Попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношению к Украине, огромной бесцельной тратой денег, это никому не нужно - ни государству, ни обществу, ни самим шахтерам.Нам нужно идти в будущее, к статусу постиндустриальной державы. Это потребует огромных инвестиций, политической воли, которая состоит в том, чтобы отбить желание мародерить на восстановлении Донбасса. Сейчас есть ощущение, что слишком многие политики на проекте восстановления хотят нагреть руки", - заявил политик.

Он также добавил, что «даже сотрудники Академии Наук утверждают, что бывшего Донбасса уже не будет - индустриального сырьевого монстра, который живет в XIX веке».

Как сообщал УНИАН, Тука также объяснил, почему Украина не смогла удержать Крым.