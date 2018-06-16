Разве не сам Виктор Андреевич породил ширку?

Зачем ругать „медведчуков”, имея соратниками Гавриша и Богатыреву, которые и являются авторами законодательных инициатив, что вызывали справедливое возмущение гаранта...

Широкое интервью, которое Президент Виктор Ющенко дал УНИАН , содержит массу справедливой и аргументированной критики в адрес навязшего в зубах ПРиБЮТа (еще до его создания), а особенно – конституционных изменений, которые к нему „подверстываются”. Единственная закавыка – эта „очень широкая коалиция” и все сопутствующие ей безобразия органически выросли из политической практики самого Виктора Андреевича. Практики, основанной на принципе „целесообразности”, который явно перевешивал всякие там законы и Конституции.

Действительно, тяжело спорить с тем, что „ширка” готовится непрозрачно и непублично; что речь идет о дерибане страны между двумя игроками (возможно, на долгие годы) при активном участии медведчуков; что демократия не предусматривает права пролонгировать собственные полномочия на выборной должности; что избрание президента в парламенте ограничивает права избирателя; что избранному в парламенте президенту нужно сделать существенное обрезание полномочий; что все это слишком похоже на государственный переворот и узурпацию власти; что ПР и БЮТ делают прямо противоположное тому, что обещали своему электорату. В интервью главы государства, которому остались последние месяцы в своей должности, есть еще довольно много абсолютно справедливых, на взгляд автора, критических тезисов.

Лишь одно забыл отметить экс-мессия: сам он и породил то, что в настоящее время происходит в стране. Какая логика у лидеров ПР и БЮТ? Что нужно наплевать на все ради целесообразности, ради большой цели – избежать политических конфликтов во время президентской кампании, не допустить окончательного обвала экономики, стабилизировать ситуацию на длительное время, объединить ради этого все политические силы. Разве не достойная цель? Разве не стоит пренебречь какими-то законодательными и процедурными мелочишками ради нее? А электорату мы все объясним, он нас поймет.

И чем эта логика отличается от логики самого Виктора Ющенко, которой он руководствовался в своей политической деятельности?

А это - логика целесообразности, а не законности.

Этого принципа целесообразности Виктор Андреевич придерживался, в частности, в 2007 году, когда лишь четвертый его указ о роспуске парламента основывался на Конституции, а первые три базировались на чистых, ничем не замутненных спекуляциях. И в 2008 году, когда его сомнительный с точки зрения Конституции указ о роспуске был заблокирован через суды. Не говоря уже о таких „мелочах”, как увольнение судьи Конституционного Суда на основании публикаций в Интернете (автор оставляет за скобками моральное и материальное лицо „пани Сюзи” – не в том дело). Характерной была готовность Ющенко пойти на одновременные досрочные президентские и парламентские выборы, что никак не согласовывается с действующей Конституцией.

Что касается обещаний электорату. Что-то не припоминаются никакие обещания Ющенко на бурном Майдане подписывать с Януковичем какие-то „универсалы” и назначить этого „бандита” через два года премьер-министром. Что-то подсказывает: таких призывов избиратели Ющенко не поняли бы просто радикальным образом. Даже с учетом его тогдашнего „мессианства”.

Теперь о „медведчуках”. А в чем принципиальная разница (кроме, конечно, интеллектуального уровня и бывшего положения в иерархии) между Медведчуком, с одной стороны, и Гавришем и Богатыревой – с другой? Все трое были самыми преданными слугами Леонида Кучмы, выполняли самые ответственные его поручения. Просто один сейчас работает на Тимошенко, а те двое – на Ющенко. А Виктор Владимирович, разработав конституционные изменения с выборами президента в парламенте и продлением полномочий нардепов, не изобретал никаких новаций. Он просто переписал проект изменений в Конституцию 2003 года №4180, внесенный в парламент... Гавришем, Богатыревой и другими депутатами прокучмовского большинства. В нем как раз были прописаны выборы президента в ВР и продление депутатской каденции. Проект этот был резервным, на всякий случай. И вот случай как раз представился – ведь законопроект хоть и не был одобрен, но прошел экспертизу в КС, которая дала зеленый свет этим предложениям.

У нас в Украине нет прецедентного права как такового, но выводы Конституционного Суда НИКОГДА не противоречат предыдущим. Потому зря Ющенко так уверенно говорит об „антиконституционности” предложений юристов ПРиБЮТа. Они скорее всего будут признаны конституционными. Тем более ничего вспоминать о „медведчуках”, имея соратниками Гавриша и Богатыреву, которые и являются авторами тех законодательных инициатив, что вызывали справедливое возмущение гаранта.

Ну и, наконец, об „антинародных” конституционных изменениях. По глубокому убеждению автора, те изменения к Основному Закону, которые предложил сам Ющенко, являются ничуть не лучшими, просто зеркально противоположными. Напомню лишь самые одиозные пункты: кандидатуры всех судей Конституционного Суда Украины вносит в сенат (предполагаемую верхнюю палату парламента) Президент. Он же назначает всех судей пожизненно (пятилетний "испытательный" срок для них не предусмотрен). Также гарант назначает всех глав госадминистраций. Президент имеет право без каких-то объяснений распустить нижнюю палату парламента. „Узурпацию власти” не напоминает? Этим самым проектом предусмотрено также пожизненное место в сенате для всех президентов после сложения ими полномочий.

А потому, справедливо критикуя ПРиБЮТ и его сомнительные с точки зрения права конституционные фокусы, Ющенко должен был бы еще и признаться, что сам подталкивал к беззаконию.

Николай Писарчук