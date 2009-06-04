Ющенко: становитесь возле Президента локоть к локтю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает противостоять намерениям покушения на украинскую демократию.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии телеканалу «1+1» относительно текущей политической ситуации в Украине.

“Дело в том, что это конституционный переворот, это покушение на украинскую демократию, где будут руководить Президент и премьер по “понятиям”, и я вас предупреждаю: становитесь возле Президента локоть к локтю. Нас миллионы, и мы не пропустим этих жуликов, чтобы они творили со страной то, что они под диктовку собираются делать”, - заявил В.ЮЩЕНКО.