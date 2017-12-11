В ЕС ожидают полного выполнения Киевом рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании

В Европейском Союзе ожидают, что Украина в полной мере учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

Об этом сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

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"Рекомендации Венецианской комиссии должны быть учтены в полной мере, как обязалась Украина. Это должно осуществляться недискриминационным путем, в диалоге с национальными меньшинствами и другими заинтересованными сторонами, для постепенной реформы должно быть предоставлено больше времени», - сказала она.

Косьянчич отметила, что необходимо гарантировать «культурное наследие меньшинств и непрерывность образования на языках меньшинств в традиционных школах».

Пресс-секретарь напомнила, что этот вопрос широко обсуждался на Совете Ассоциации Украина-ЕС 8 декабря.

«Мы готовы помочь Украине в реализации этих рекомендаций и в проведении общей реформы в области образования», - добавила Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия), опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендации для Украины, но в то же время - считает, что права венгроязычных меньшинств и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть ту, которой устанавливается язык обучения.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что рекомендации помогут внедрять закон с их учетом в интересах украинского языка как государственного, а также с учетом важности обеспечения развития языков национальных меньшинств Украины для самоидентификации и в местах компактного проживания.

В ведомстве призвали всех воздержаться от дальнейшего свободного толкования рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.