Луценко: изменения в УПК не повлияют на расследование катастрофы МН17

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что недавние изменения в украинском уголовном процессуальном законодательстве не повлияют на ход расследования производства относительно сбития самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

Как сообщается на сайте ГПУ, об этом он сказал во время встречи с коллегами из Королевства Нидерланды - председателем Национальной прокуратуры Фредериком Вестербеке и председателем Центрального департамента расследования преступлений Национальной полиции Вильбертом Паулиссеном.

Читайте такжеРоссийский телеканал удалил заметки о сбитом рейсе MH17 с версией об "украинском "Буке"Отмечается, что целью мероприятия было обсуждение промежуточных результатов расследования авиакатастрофы пассажирского самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний, которая произошла 17 июля 2014 года, и координации усилий государств-участниц международной совместной следственной группы, направленных на привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

"Доведение дела относительно сбитого самолета рейса МН17 до логического конца - приговора суда для всех виновных лиц - является не только приоритетной задачей для Украины и государств, чьи граждане стали жертвами этого ужасного преступления, но и делом чести для работников правоохранительных органов, привлеченных к расследованию трагедии", - подчеркнул Луценко.

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Он также заверил иностранных коллег, что недавние изменения уголовного процессуального законодательства не повлияют на ход расследования производства.

Согласно сообщению, по результатам встречи ее участники согласовали дальнейшие шаги в деле и выразили друг другу благодарность за эффективное сотрудничество в расследовании, которое продолжается уже более трех лет.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и других законодательных актов. Перед голосованием за проект закона в целом депутаты пакетом, без обсуждения приняли десятки неподдержанных ранее поправок.

Должностные лица Генпрокуратуры заявляли, что некоторые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс приведут к закрытию уголовных производств против чиновников и убийц, "разрушение следствия" и ограничения прав граждан.

В Национальном антикоррупционном бюро заявляли, изменения в УПК парализуют работу органов досудебного расследования и призвали президента ветировать их.

22 ноября президент подписал этот закон.

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Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находилось под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing 777.