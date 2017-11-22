Порошенко подписал закон о судебной реформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о проведении судебной реформы - «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№6232). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Этим Законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса», - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет.

Заместитель Главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов подчеркнул: «Вводимые изменения должны обеспечить эффективное, быстрое и удобное рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенной защите прав и свобод обращающихся в суд граждан и предпринимателей».

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

В тот же день перед голосованием за проект закона в целом депутаты пакетом приняли десятки не поддержанных ранее поправок без обсуждения.

В числе других при принятии закона были учтены поправку депутата от Радикальной партии Андрея Лозового об ограничении сроков досудебного расследования.

Начальник Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявлял, что поправка в Уголовный процессуальный кодекс, предоставленная Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высоких должностных лиц и убийц.

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос призвал председателя ВР Андрея Парубия не подписывать этот закон, поскольку, по его словам, внесенные в УПК изменения «разрушат следствие» и ограничат права граждан.

В Национальном антикоррупционном бюро также призвали Порошенко ветировать принятые изменения в УПК, которые, по мнению НАБУ, парализуют работу органов досудебного расследования.

31 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий передал закон на подпись Порошенко.