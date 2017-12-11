Украина первой создала "черный список" для польских граждан - посол Польши

Посол Польши Ян Пекло заявил, что Украина первой создала "черный список" для польских граждан.

Об этом он сказал в интервью изданию "Деловая столица".

"Что касается персон нон грата, то начало этой истории положила украинская сторона. Год назад мэра польского города Перемышль Роберта Хому не пустили в Украину. Потом такая же история приключилась с польским профессором из Люблина. Потом последовала ответная реакция с польской стороны, и в Польшу не пустили Святослава Шеремету", - заявил он.

Вместе с тем, говоря в целом об отношениях между двумя государствами Пекло заявил, что нынешние отношения Польши и Украины не находятся в наихудшем кризисе.

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"Не думаю, что состояние украинско-польских отношений сегодня - это трагедия. В истории наших отношений наблюдается некая цикличность: в какой-то период они улучшаются, а в какой-то могут ухудшаться. Это как между соседями: поссорились-помирились. (...) Поэтому я бы не стал говорить о наихудшем кризисе или крахе польско-украинских отношений. Но надо признать, что наш исторический диалог сейчас переживает не самую лучшую фазу. Если честно, то и с польской, и с украинской стороны есть маргинальные группы полезных (для России) идиотов, которые хотят испортить наши добрососедские отношения. И, к сожалению, они дошли до мейнстрима...", - сказал посол.

Тем не менее Пекло считает, что встреча президентов Польши и Украины, запланированная на 13 декабря в Харькове, все-таки состоится. "И я считаю, что нам нужно отделить вопросы экономики, культуры и прочее от исторического диалога", - отметил он.

"Полагаю, что по итогам президентской встречи можно будет говорить о какой-то новой концепции польско-украинских отношений. Возможно, если Украина отменит запрет для польских историков на проведение поисковых работ и эксгумации на Волыни, а с польской стороны последует определенный сигнал, то скоро наши отношения нормализуются", - добавил Ян Пекло.