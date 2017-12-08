Стало известно с кем встретится Дуда во время визита в Украину
20:00, 08 декабря 2017Политика
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Глава польского государства встретится со своим украинским коллегой Петром Порошенко.
Президент Польши Анджей Дуда \ REUTERS
В среду, 13 декабря, президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Украину. Главная тема разговоров – политика безопасности в контексте ситуации на Донбассе, передает Польское радио.
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Анджей Дуда отдаст дань уважения польским солдатам, которые были уничтожены НКВД и похоронены на кладбище Жертв тоталитаризма в Харькове.
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