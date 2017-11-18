"Противоречит договоренностям": МИД раскритиковал запрет въезда Шеремете в Польшу

Во время встречи с польским послом Яном Пекло представители МИД Украины раскритиковали решение Польши о запрете въезда в страну секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

В частности, украинская сторона сообщила дипломату, что этот запрет противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября в Кракове.

В МИД выразили надежду, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить "досадную ситуацию с Шереметой".

Как сообщал УНИАН, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша и Украина "имеют разные подходы к примирению".

Также он заявил, что Польша начинает процедуры, "которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу".

В ответ в МИД Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений.

8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши, в Варшаве предложение о заседании приняли положительно.

9 ноября польские СМИ написали, что директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Сегодня, 18 ноября, польские пограничники не пропустили Шеремету в Польшу.

По его словам, причину недопуска ему не сообщили, в то же время пограничник заметил, что срок запрета на въезд в Польшу - 1 год, а немецкая виза, по которой он пытался пересечь границу будет аннулирована.

В связи с этим украинский МИД вызвал польского посла Пекло.