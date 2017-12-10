Тука: есть ощущение, что кремлевские начальники не желают продолжать оккупацию Донбасса - они хотят его покинуть

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что политически кремлевские начальники не желают расширять захваченную территорию Донбасса, а хотят ее покинуть, но на своих условиях.

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Президент РФ Владимир Путин сейчас пытается делать вид царя-миротворца, поэтому страна "начала на всех площадках говорить о международных миссиях", рассказал он на чате в "Главреде".

"Вместе с тем, исходя из прагматизма и понимания, что даже маленькая крыса становится опасной, будучи загнанной в угол, задача наших международных партнеров — найти для Путина выход с Донбасса, но такой, чтобы он не потерял лицо перед своими избирателями", — отметил чиновник.

По словам собеседника, у него "есть ощущение, что политически кремлевские начальники не желают расширять территорию — они желают ее покинуть". "Но на своих условиях. Тут очень тонкая грань, и нам нужно неуклонно отстаивать интересы державы, но при этом искать компромиссы и на их основе возвращать Донбасс под свой контроль", — добавил Тука.