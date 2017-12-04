ВСУ отбили атаку под Светлодарском: оккупанты отступили, бросив на поле боя убитого и раненых

Украинские военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск на Светлодарском направлении, уничтожен один боевик и ранены двое.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

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«Противник не прекращает ведение усиленной разведки на Светлодарском направлении. В том числе, привлекает к выполнению задач ДРГ, целью которых могут быть проведение провокаций, совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ. Обнаруженная угроза локализована», - сообщил штаб.

В частности, сегодня одно из подразделений Вооруженных сил Украины, которое выполняет боевые задачи в этом районе, отразило нападение ДРГ оккупантов из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа РФ.

«В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место схватки», - сообщили в штабе.