В центре Киева проходит акция против украинских артистов-гастролеров в РФ (фото)

В центре Киева, возле Дворца спорта, активисты Добровольческого движения ОУН проводят акцию под названием "Нет" гастролям на крови", направленная против украинских певцов, которые посещают Россию с концертами.

Как передает ТСН.uа, пока акция проходит мирно. Возле столичного дворца спорта, где происходит награждения M1 Music Award, собралось до 20 человек, которые раздают листовки и держат в руках постеры с надписями "это просто бизнес", "вы все не так поняли", "мы же братские народы" и тому подобное.

На листовках указаны имена певцов и названия групп, которые после начала военной агрессии России выступали в РФ. Среди них Макс Барских, Mozgi, "Время и стекло" и Alekseev. Также указано, где и когда эти артисты участвовали в российских концертных мероприятиях.

"На четвертом году войны такие действия недопустимы и их нельзя назвать никак иначе, кроме как гастролями на крови", - говорится в сообщении пресс-центра Добровольческого движения ОУН.