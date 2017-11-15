Скандальная Ани Лорак после трех лет изгнания в РФ впервые прорвалась к украинской публике: ее "протянули" на шоу в качестве "специального гостя"

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно получила премию "Золотой граммофон - 2017" в Кремлевском дворце в Москве, неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве. Об этом сообщает ТСН.uа.

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Выступление Ани Лорак состоялось во вторник, 14 ноября, на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". На концерте выступали Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барских и другие. Главной приглашенной звездой была заявлена Лайма Вайкуле. А вот имени Ани Лорак в афише мероприятия не было, организаторы концерта лишь обещали, что "на сцене появится special guest – артист, у которого миллионы поклонников в Украине".

Когда же Лорак вышла на сцену, зрители начали аплодировать и снимать ее на телефоны.

После завершения выступления большинство присутствующих устроили бурные овации, некоторые даже встали. Ни один другой артист на этом шоу не получил столько оваций, сколько получила Ани Лорак.

После выступления певица сказала: "Привет, Киев! Привет, мои любимые! Большое спасибо. Для меня огромная честь сегодня быть в этом зале. Приветствовать талантливых, невероятных, необычных, харизматичных Freedom, потому что они - это нечто особенное под солнцем, настоящие артисты. Большая честь сегодня участвовать в таком концерте и, конечно, как вы сами понимаете, стоять на этой сцене во Дворце "Украина" и петь для вас! Спасибо!".

Отметим, в последний раз Ани Лорак давала концерты в Киеве в ноябре 2014 года. Тогда выступления артистки спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие связывали с тем, что певица выступает с концертами в России, которая сейчас очень агрессивно настроена против Украині и финансирует терроризм на Донбассе.

Досталось тогда и поклонникам Лорак – активисты выкрикивали им в след "ганьба" и забросали их яйцами.

После столкновений в Киеве Ани Лорак была вынуждена отменить концерт в Одессе, который был запланирован на 15 февраля 2014 года. С тех пор Лорак в Украине не выступала.