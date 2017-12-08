Четырех нардепов уличили в кнопкодавстве во время принятия изменений в Бюджетный кодекс
14:23, 08 декабря 2017Политика
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Во время принятия законопроекта, который набрал 265 голосов, по меньшей мере четверо нардепов голосовали за своих отсутствовавших коллег.
Соратники Литвина проголосовали за коллег / Кадр из видео twitter.com/chesno_movement
Депутаты из группы "Воля народа" голосовали за своих коллег во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс в Верховной Раде 7 декабря. Об этом сообщило общественное движение "Честно", опубликовав соответствующее видео в Twitter.
По меньшей мере четверо нардепов "кнопкодавили" во время голосования. В группу "Воля народа" входят, в частности, Владимир Литвин, Олесь Довгий и Михаил Поплавский.
Как сообщал УНИАН, в марте журналисты программы "Схемы" спросили у экс-регионала Антона Яценко, почему он голосовал за шестерых своих коллег. Он ответил: "Потому что погода хорошая!".
Депутаты от @volyanarodu кнопкодавлять в @verkhovna_rada за изменения в Бюджетный кодекс
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