Четырех нардепов уличили в кнопкодавстве во время принятия изменений в Бюджетный кодекс

14:23, 08 декабря 2017
Политика
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Во время принятия законопроекта, который набрал 265 голосов, по меньшей мере четверо нардепов голосовали за своих отсутствовавших коллег.

Соратники Литвина проголосовали за коллег / Кадр из видео twitter.com/chesno_movement

Депутаты из группы "Воля народа" голосовали за своих коллег во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс в Верховной Раде 7 декабря. Об этом сообщило общественное движение "Честно", опубликовав соответствующее видео в Twitter.

По меньшей мере четверо нардепов "кнопкодавили" во время голосования. В группу "Воля народа" входят, в частности, Владимир Литвин, Олесь Довгий и Михаил Поплавский.

Как сообщал УНИАН, в марте журналисты программы "Схемы" спросили у экс-регионала Антона Яценко, почему он голосовал за шестерых своих коллег. Он ответил: "Потому что погода хорошая!".

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Теги: #кнопкодавы#кнопкодавство в Раде