Четырех нардепов уличили в кнопкодавстве во время принятия изменений в Бюджетный кодекс

Депутаты из группы "Воля народа" голосовали за своих коллег во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс в Верховной Раде 7 декабря. Об этом сообщило общественное движение "Честно", опубликовав соответствующее видео в Twitter.

По меньшей мере четверо нардепов "кнопкодавили" во время голосования. В группу "Воля народа" входят, в частности, Владимир Литвин, Олесь Довгий и Михаил Поплавский.

Как сообщал УНИАН, в марте журналисты программы "Схемы" спросили у экс-регионала Антона Яценко, почему он голосовал за шестерых своих коллег. Он ответил: "Потому что погода хорошая!".