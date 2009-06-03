Ехануров подгонит танк к Украинскому дому в Киеве

Министерство обороны Украины предлагает выделить для проведения парада ко Дню независимости 21 единицу наземной техники и 37 самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ сегодня журналистам.

«Министерство обороны предлагает к участию всего 21 единицу наземной техники, которая будет выставлена на выставке», - сказал он.

Министр сообщил, что украшением выставки военной техники ко Дню независимости Украины станет новый танк «Оплот»

«Ко Дню независимости мы подготовим еще один сюрприз, который мы подготовим впервые в Украине, но пока для этого нужно провести большую работу», - добавил он.

Ю.ЕХАНУРОВ уточнил, что выставка военной техники будет организована на площадке возле Украинского дома в Киеве.

«По самолетам мы предлагаем 37 летательных аппаратов, в том числе 8 вертолетов», - сообщил он.

Министр подчеркнул, что стоимость проведения такого парада военной техники будет определена после утверждения предложений Министерства обороны.

«Пока не утвержден план парада. Если не будет прохождения техники, то для этого не потребуется предварительной подготовительной работы и топлива. Окончательное решение, очевидно, будет на следующей неделе», - предположил Ю.ЕХАНУРОВ.