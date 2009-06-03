Яценюк: хунта не пройдет!

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК готов со «многими миллионами украинцев» защищать нынешнюю Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что «никто не может у украинцев отнять право прямых выборов Президента, никто не может себе отсрочить на 3-5 лет выборы в местные советы, в украинский парламент».

«Это уже хунта, и хунта не пройдет», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что будет выполнять «свой долг с очень многими коллегами – не только народными депутатами, но и со многими миллионами украинцев».

На уточняющий вопрос, идет ли речь об акциях протеста в случае принятия изменений в Конституцию, которыми будут предусматриваться выборы Президента в парламенте и продолжения полномочий нынешней Верховной Рады, А.ЯЦЕНЮК не ответил, добавив лишь: «Увидите».

Он отметил, что теперь остается лишь ожидать, «чтобы у них Бог ум забрал» и БЮТ и Партия регионов проголосовали за такие изменения в Конституцию.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, выборы Президента Украины могут быть проведены в парламенте, но только при условии, что сначала будет избран новый парламент и народ делегирует ему право избирать Президента Украины.

Говоря о возможной коалиции БЮТ и Партии регионов, он сказал, что сегодня фактически такая коалиция существует, а юридическое ее оформление не имеет значения.

А.ЯЦЕНЮК добавил: «В мире бывают противоестественные вещи – однополые браки, коалиция между Партией регионов и БЮТ, но хорошо, что там нет воссоздания детей, потому из этого ничего, конечно, не выйдет».