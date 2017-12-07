Договоренности о новой встрече Волкера и Суркова пока нет – российский эксперт

Договоренности по новой встрече помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером пока нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, являющийся приближенным к помощнику президента РФ Владислава Суркову.

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«Пока договоренности нет, идут процессы, связанные с обсуждением повестки этой встречи», - сказал Чеснаков.

При этом он заявил, что «сейчас внимание к этому «каналу» больше, чем к «нормандскому формату».

По его словам, на сегодняшний день в рамках российско-американских переговоров могут происходить четыре возможных сценария событий.

Чеснаков отметил, что первыми двумя вариантами являются провал переговоров и постоянные переговоры без результата.

«Мы считаем, что эти два сценария равновозможные и, скорее всего, выбор будет происходить между ними», - подчеркнул Чеснаков.

По его словам, также в качестве сценария рассматривается согласование российского варианта резолюции по введению «охранной миссии», что возможно при определенной гибкости американской стороны, и принятие иного варианта резолюции.

«Но все это кажется сегодня нереальным», - подчеркнул Чеснаков.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря посол США в РФ Джон Хантсман сообщил, что четвертый раунд переговоров между специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым запланирован на следующей неделе.

13 ноября в Белграде (Сербия) состоялась третья встреча Волкера и Суркова. По ее итогам американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения по российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев на Донбассе.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.

27 ноября Волкер заявил, что его встреча с Сурковым 13 ноября стала "шагом назад" в плане обсуждения размещения миротворческой миссии на Донбассе.