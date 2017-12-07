"Чувствую себя чужаком от новостей": евродепутат Хармс заявила, что озадачена событиями в Украине

Депутат Европарламента Ребекка Хармс озадачена происходящим в Украине. На информацию о том, что НАБУ могут подчинить президенту и парламенту, она написала в Twitter: "Мы будем реагировать в Брюсселе, если это произойдет".

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"Для друзей Украины в Европарламенте НАБУ и его независимость являются решающими. Мы будем защищать прогресс НАБУ как института борьбы с коррупцией", - заверила Хармс. Она также призналась: "Честно говоря: в последние дни я чувствовала себя чужаком от новостей из Украины".

По поводу обвинений в адрес Саакашвили Хармс отметила: "Теперь он должен ответить на обвинения прокурора. Если это правда, это ужасная история. Как из прошлого".