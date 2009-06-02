Ющенко заявляет, что не допустит избрания Президента парламентом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не допустит избрания главы государства Верховной Радой.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

По словам В.ЮЩЕНКО, перед ним не стоит задача не допустить создания широкой коалиции с Партией регионов и БЮТ. Он отметил, что это исключительно дело парламентариев. В то же время его тревожит цель создания такой коалиции. «Очевидно, что такой способ формирования коалиции свидетельствует, что речь не идет о хороших делах, речь не идет, как принести стабильность в эту страну, речь идет, как разделить страну до 2015-2020 года на двоих», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что это будет означать отказ от демократии, отказ от европейского выбора страны. «Это преступление против свободы, против демократии», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что это похоже на государственный мятеж.

По его словам, это должно касаться каждого человека, и граждане Украины не могут быть в стороне этих процессов, они должны сказать свое слово, в том числе и через Всеукраинский референдум, даже если он будет носить лишь рекомендательный характер.

«Если нация допустит такой сценарий - это кратчайшая дорога к утрате украинской независимости, потому что с такой властью дорога только одна – стать колонией, периферией», - сказал Президент.