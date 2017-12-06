По факту захвата Саакашвили и его соратниками комитета ВР в гостинице "Киев" открыто дело – ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об открытии уголовного производства по захвату бывшим председателем Одесской ОГА, лидером партии «Движение новых сил» Михеилом Саакашвили и его сторонниками помещения комитета Верховной Рады в гостинице «Киев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил выступая на заседании Верховной Рады.

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Луценко подчеркнул, что сегодня полиция «абсолютно законно пришла, чтобы его (Саакашвили - УНИАН) задержать и доставить к следователю ГПУ.

«Но он с группой окружавших его боевиков захватили комитет Верховной Рады, который находится на территории гостиницы «Киев», - выломали дверь, выбросили оттуда одного работника Управления государственной охраны, который охранял помещение, и там решили отдыхать», - сказал генпрокурор .

По словам Луценко, эти действия зарегистрированы в виде уголовного производства, и этому будет дана правовая оценка.

«Мы терпеливы, но сколько бы веревочка не вилась, но все равно она приведет к следователю. Это точно будет», - убежден генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Луценко призвал Саакашвили прийти сегодня в ГПУ и дать показания следователю.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения генпрокурора в содействии участникам преступных организаций.