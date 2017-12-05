Луценко назвал действия правоохранителей при задержании Саакашвили "недопустимой слабостью"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает недопустимой слабость, проявленную сегодня правоохранительными органами в ситуации с задержанием Саакашвили. Об этом он сказал на заседании парламента.

«Сегодня правоохранительная система Украины показала слабость. Это недопустимо, потому что любое государство это обязательные права и обязательная ответственность», - отметил он.

Он еще раз призвал Саакашвили самому прийти к следствию, а «всех тех, кто был введен в заблуждение его демагогией, свернуть палатки и прекратить уничтожать Украину».

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Отвечая на вопрос об уничтожении сегодняшними событиями международного имиджа Украины, Луценко отметил, что это не соответствует действительности.

«Сегодня весь мир видит, что украинское государство умеет защищать себя, мы не допустили и раскрыли, обнародовали и, уверен, накажем криминальные действия тех, кто за деньги Москвы хочет уничтожить украинское государство».

Луценко полагает, что сегодняшние проблемы с Саакашвили, которые вызывают такие искренние улыбки у депутатов, которые сидят близко к трибуне, из группы его поддержки и радуются тому, что он не был задержан, временные. Как говорили когда-то братья-унсовцы во время акции «Украина без Кучмы» - приходит время расплаты для всех, кто поднять руку на украинское государство».

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли по Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.