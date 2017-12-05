Прогресса в вопросе миротворцев на Донбассе нет, но усилия следует продолжить - МИД Литвы

Прогресса по идее размещения миротворцев ООН на Донбассе пока нет, заявил в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичус перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает радио Свобода.

Читайте такжеМиротворческая миссия ООН на Донбассе возможна, если ее цель будет одна для всех – МИД Люксембурга Как заявил министр, это связано с позицией России, но не означает, что за воплощение идеи не надо бороться.

«То, что предлагают россияне относительно миротворцев на Донбассе, является де-факто замораживанием конфликта, поэтому на это соглашаться нельзя. Я не вижу пока никакого продвижения в этом вопросе, но это не означает, что все усилия надо прекратить. Я далее убежден, что должен быть именно международный подход к решению украинского конфликта. Но мы говорим не только о миротворцах на линии разграничения, а и на границе между Россией и Украиной», – заявил Линкявичус.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы также отметил, что в вопросе миротворцев важным элементом является то, кто именно в этой миссии будет принимать участие.

«Состав этих сил является очень важным, и он должен быть нейтральным, потому как все это будет организовываться, мы еще должны увидеть», – говорит Линкявичус.

Россия, которая подала в Совет Безопасности ООН предложение относительно сил ООН на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачу только охранять этих наблюдателей.

Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, и иметь широкий миротворческий мандат.

Кроме того, Киев и Запад отвергают любое согласования подробностей возможной миссии ООН с боевиками, которые не являются стороной минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса. Украина ведет ограниченный диалог с боевиками по ряду повседневных вопросов, но не видит возможным говорить о важных политических моментах с тамошними местными представителями гибридной агрессии России.