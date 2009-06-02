Депутаты собираются запретить строительство в пределах пляжной зоны
14:29, 02 июня 2009Политика
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Проект закона принят в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прибрежных защитных полос”.
Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 254 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом закона определен размер и границы пляжной зоны прибрежных защитных полос морей, дополняются ограничения хозяйственной деятельности в пределах прибрежных защитных полос морей, в частности вводится запрет на строительство в пределах 100-метровой пляжной зоны любых сооружений, кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных, а также обеспечивается беспрепятственный проход вдоль берега моря.
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