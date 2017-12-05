Представитель властей Грузии выразил надежду, что в Украине обеспечат физическую защиту Саакашвили

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили надеется, что Украина обеспечит физическую защиту экс-президента страны Михеила Саакашвили.

Как сообщает издание "Грузия. Online", об этом он заявил журналистам.

Читайте такжеОстатки баррикад, выломанная брусчатка и разбитое авто силовиков: последствия освобождения Саакашвили в центре Киева (фото)

"События, происходящие в эти минуты в Киеве, являются внутренними политическими процессами Украины, на которые мы не можем дать комментарии политического содержания. В то же время, в эпицентре этих событий находится бывший президент Грузии, и это придает особой нагрузки этим событиям", - сказал Раквиашвили.

"Надеемся, что физическую защищенность Саакашвили в этой сложной ситуации будет обеспечено", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали стычки. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Рады.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.