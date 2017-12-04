Посол США в России: для восстановления отношений между странами критически важна Украина

Урегулирование ситуации в Украине важно для улучшения российско-американских отношений, сказал посол США в РФ Джон Хантсман в интервью "Ведомостям".

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Он отметил, что эта ситуация "представляет определенные сложности", особенно потому, что заметного прогресса Штаты в этом вопросе не видят. Хантсман добавил, что именно Украина, возможно, "единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь" в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Посол рассказал, что многие американцы "очень внимательно следили за вторжением в Украину". По его словам, эту тему активно освещали СМИ. Хантсман подчеркнул, что "именно в этой проблеме ключ к выходу из-под санкций, хотя бы частично". Он заявил, что "Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой".

Комментируя слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, что с вероятностью 80% активные боевые действия в Украине будут продолжатся с такой же интенсивностью и через год, Хантсман выразил надежду, что этого не произойдет. По его словам, "это на краткосрочной перспективе исправления наших отношений плохо скажется".

Посол назвал Волкера "опытным, уважаемым дипломатом, хорошо понимающим регион". По словам Хантсмана, президент США Дональд Трамп внимательно следит за работой спецпредставителя.