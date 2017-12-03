Саакашвили анонсировал на следующей неделе блокирование Администрации президента

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Украины и лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили анонсировал митинг на 10 декабря, во время которого активисты заблокируют подъезды к Администрации президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на митинге на Европейской площади после завершения акции «Марш за народный импичмент». "Мы собираемся на Майдане, как сегодня, спокойно, мирно, с высоко поднятыми головами и говорим: "Вы (парламент - УНИАН) на этой неделе ничего не приняли (закон об импичменте и закон об антикоррупционном суд - УНИАН) - хорошо, мы стоим вот здесь, мы не двигаемся никуда. Мы не сдвинемся с места, пойдем наверх, немного двинемся наверх и больше не будем допускать президента к своему рабочему месту", - сказал Саакашвили.

Вместе с тем Саакашвили не призывал ставить палатки на Майдане Незалежности. "Сегодня нас в пять раз больше, чем в прошлый раз - десятки тысяч человек. Правильно Деревянко сказал - нас будет сотни тысяч. В следующее воскресенье сотни тысяч... миллион украинцев, если нужно будет, если они сотни тысяч не поймут... соберутся уже на Майдане. Я не призываю ставить палатки. Нам не нужны палатки. Нам не нужно парализовать центр города - и так у людей достаточно проблем", - подчеркнул он.

Лидер «Движения новых сил» отметил, что не ожидает, что на следующей пленарной неделе народные депутаты Украины примут законопроекты об антикоррупционном суде и об импичменте президента, что является требованием протестующих.

"В течение следующей недели у них есть сессионная неделя. Они могут еще принять закон об импичменте, они могут еще принять закон об антикоррупционном суде, они могут еще оставить НАБУ в покое. Это их шанс, но я на это не надеюсь", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Европейской площади акция «Марш за народный импичмент», организованная партией «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, завершилась митингом. Перед этим участники акции прошли колонной по маршруту: бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Аллея Героев Небесной сотни - улица Шелковичная - улица Грушевского. В марше приняли участие более 5 тыс. человек.

Во время шествия митингующие выкрикивали лозунги: «Долой барыг», «Импичмент» и «Киев, вставай!». Колонну сопровождали работники полиции.

За правопорядком во время акции следили более 1200 правоохранителей.