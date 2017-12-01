Порошенко утвердил новую символику Генпрокуратуры
Во время торжественных мероприятий ко Дню работников прокуратуры президент вручил генпрокурору Юрию Луценко новый флаг ведомства.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О символике Генеральной прокуратуры Украины», которым утвердил эмблему и флаг Генпрокуратуры, а также порядок их использования.
Соответствующий указ №392/2017 от 29 ноября размещен на сайте главы государства.
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В документе говорится, что эмблемой Генпрокуратуры является круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча периода Княжеской эпохи острием вниз. «Меч наложен на золотые весы. В центре эмблемы - малый Государственный герб Украины. Изображение по кругу обрамлено двумя золотыми дубовыми ветвями», - указывается в описании эмблемы.
Флагом ГПУ является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Генпрокуратуры. Изображение эмблемы составляет 1/2 ширины полотнища.
Во время торжественных мероприятий ко Дню работников прокуратуры президент вручил генпрокурору Юрию Луценко новый флаг ведомства.
«Новая прокуратура заслуживает и новую символику. Меч Княжеской эпохи напоминает об одном из наидревнейших документов правосудия в Украине - «Русской правде» Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую преемственность правовых традиций», - сказал Порошенко.
По его словам, в разработке новой символики авторы-разработчики учли лучшие европейские и отечественные геральдические традиции.
«Общество и в дальнейшем рассчитывает на вашу профессиональность, честность, совесть и принципиальность», - сказал глава государства.
Порошенко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником и пожелал «крепкого здоровья и уюта в родном доме, а на работе - прочности духа и решимости в борьбе за свободную, демократическую и правовую Украину».