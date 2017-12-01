Порошенко утвердил новую символику Генпрокуратуры

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О символике Генеральной прокуратуры Украины», которым утвердил эмблему и флаг Генпрокуратуры, а также порядок их использования.

Соответствующий указ №392/2017 от 29 ноября размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеПорошенко утвердил эмблему и флаг Десантно-штурмовых войск (фото)

В документе говорится, что эмблемой Генпрокуратуры является круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча периода Княжеской эпохи острием вниз. «Меч наложен на золотые весы. В центре эмблемы - малый Государственный герб Украины. Изображение по кругу обрамлено двумя золотыми дубовыми ветвями», - указывается в описании эмблемы.

Флагом ГПУ является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Генпрокуратуры. Изображение эмблемы составляет 1/2 ширины полотнища.

Во время торжественных мероприятий ко Дню работников прокуратуры президент вручил генпрокурору Юрию Луценко новый флаг ведомства.

«Новая прокуратура заслуживает и новую символику. Меч Княжеской эпохи напоминает об одном из наидревнейших документов правосудия в Украине - «Русской правде» Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую преемственность правовых традиций», - сказал Порошенко.

По его словам, в разработке новой символики авторы-разработчики учли лучшие европейские и отечественные геральдические традиции.

«Общество и в дальнейшем рассчитывает на вашу профессиональность, честность, совесть и принципиальность», - сказал глава государства.

Порошенко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником и пожелал «крепкого здоровья и уюта в родном доме, а на работе - прочности духа и решимости в борьбе за свободную, демократическую и правовую Украину».