Кравчук: надо объединиться вокруг Украины, а не вокруг тех, кто призывает к объединению

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук считает, что Украина не имеет общенационального лидера и необходимо объединяться вокруг самой страны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытой дискуссии "1 декабря 1991 года, украинский референдум: уроки истории для будущего".

Кравчук выразил мнение, что сейчас каждый имеет своего героя и свои интересы. "Общенационального лидера в Украине, к сожалению, нет. И не было. Такая наша судьба", - сказал он.

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Так, экс-президент призвал думать о том, как объединять силы и вокруг чего. "Призывы объединить я воспринимаю. Только тот, кто призывает объединить, он не договаривает одно слово: объединяйтесь вокруг меня. Он это слово не говорит, но это слышно, когда он говорит. Другой выступает: а вы - вокруг меня. Надо объединиться вокруг Украины", - считает Кравчук.

Для этого, добавил он, необходимо четко договориться о том, какой должна быть Украина: какая власть, механизмы, силы - национальные и духовные. "Только диалог через такое единство и высокую культуру, я считаю, может нас спасти", - сказал экс-президент.

Как сообщал УНИАН, в августе Кравчук заявил, что для возмещения причиненных Россией убытков Украина должна называть агрессию РФ войной, а не АТО.