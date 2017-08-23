Кравчук: для возмещения причиненных Россией убытков Украина должна называть агрессию РФ войной, а не АТО

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук убежден, что Украина для возмещения нанесенного Россией ущерба должна называть агрессию РФ войной, а не антитеррористической операцией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции "Двадцать шесть лет спустя... Где Украина сегодня?".

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"У нас есть идеология защиты? Мы же не воюем, мы - в АТО. Они ведут против нас войну, а мы против них АТО. Это вопрос принципиальный. Это не просто категории. Война же закончится. Чтобы возмещать все последствия, нам нужно будет доказать, что это была война. Они скажут: вы же говорили, что вы в АТО", - подчеркнул Кравчук.

"Надо поставить точки над "і". Назвать вещи своими именами в отношении России, которая ведет агрессивную войну против Украины. И не имеет значения - это война гибридная или это информационно-правовая, или диверсионная, любая, это война. Война не просто война, а за захват территорий", - заявил бывший президент.

"По данным наших военных и Службы безопасности, около 10 тысяч российских спецслужащих и военных находятся на территории Донбасса. Я не говорю о Крыме. На территории Донбасса. Так что, факты свидетельствуют о том, что нам нужно менять, и активно менять, и формат, и ситуацию, и свою роль", - добавил Кравчук.

Также он обратился к представителям средств массовой информации.

"Прошу вас быть украинским колоколом, который бы будил на Западе тех, кто еще спит и не понял, что происходит с Россией, и тех, кто продался за российский газ и российскую нефть, на Западе я подчеркиваю", - отметил Кравчук.