Литвин: сегодня депутаты исполняют роль крепостных

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает за усиление в Украине парламентаризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Луганске.

«Верховная Рада должна не только законы принимать, но и обеспечивать контроль над их выполнением», - отметил он. По его мнению, если парламент утверждает состав правительства, то он должен контролировать и его работу.

По словам В.ЛИТВИНА, “на сегодня очень тяжело принимать решение, поскольку депутаты исполняют роль крепостных”.

“При согласовании вопросов представители от партий ни на что не влияют, если есть позиция лидера”, - отметил он.

В.ЛИТВИН считает, что первопричина невыразительности действующей власти – система выборов.

«Я сторонник мажоритарной системы, но я реалист – это не пройдет, не дадут согласия ни Партия регионов, ни БЮТ», - сказал он. Реальными являются, по его мнению, выборы в Верховную Раду по открытым спискам, в местные органы власти – на мажоритарной основе.

В.ЛИТВИН выступает за ликвидацию областных и районных администраций, которые, по его мнению являются партийными штабами, которые содержатся за счет бюджета.