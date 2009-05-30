Костенко: Тимошенко и Янукович пытаются разделить власть на двоих

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что его политическая сила организует акции гражданского неповиновения, если БЮТ и Партия регионов устроят “конституционный переворот”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПН.

«Если БЮТ и Партия регионов сепаратно договорятся о поправках к Конституции - выборы Президента Украины в парламенте и антидемократическое изменение системы государственного управления, - УНП призовет к акциям гражданского неповиновения», - отметил, в частности, Ю.КОСТЕНКО.

Он сказал, что УНП будет требовать от Президента Виктора ЮЩЕНКО провести всенародный референдум, единственным вопросом которого должно стать: “Согласен ли гражданин, имеющий право голоса, передать свое конституционное право избирать Президента парламентариям?”.

Ю.КОСТЕНКО проинформировал, что “УНП также обратится к Венецианской комиссии, которая является главным правовым экспертным органом ЕС, с целью положить конец «мошенническим попыткам украинских власть предержащих переписать Конституцию «под себя». При этом лидер УНП выразил уверенность, что “Венецианская комиссия не одобрит такие политические эксперименты, свертывающие демократию в Украине”.

Ю.КОСТЕНКО также сообщил, что „при условии попытки конституционных изменений неминуемым будет выход депутатов УНП из нынешней коалиции”.

«ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ пытаются разделить власть на двоих, отстранив от управления народ, который согласно Основному Закону «является носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО. Политик считает, что БЮТ и ПР «пытаются осуществить конституционный переворот с целью сознательного уничтожения демократической системы управления в Украине и возвращения авторитаризма».