Лавров считает вопрос аннексии Крыма "закрытым навсегда"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова заявил, что вопрос аннексии Крыма «закрыт навсегда».

Как сообщает МИД России, об этом Лавров сказал в интервью итальянской газете «Либеро», опубликованном сегодня, 30 ноября.

«Тема закрыта раз и навсегда», - сказал Лавров, отвечая на вопрос об аннексии Крыма.

По его словам, речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания».

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«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны – того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», - сказал Лавров.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года оккупировала украинский Крым, организовав псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.