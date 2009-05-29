В БЮТ уже изобретают исключения из закона о запрете игорного бизнеса

Деятельность букмекеров не должна попадать под действие закона о запрете игорного бизнеса в Украине.

Такое мнение высказал народный депутат Украины (БЮТ), автор указанного закона Валерий ПИСАРЕНКО, выступая сегодня во время круглого стола в УНИАН, организатором которого выступил Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности.

В то же время президент Ассоциации букмекеров Украины Ольга ЗИНЧЕНКО отметила, что легальная часть данного бизнеса практически уничтожается из-за запрета игорного бизнеса.

Депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН также считает необходимым легализировать букмекерский бизнес: «Я согласен с тем, что букмекеры попали под запрет деятельности игорного бизнеса за компанию, и их уже можно легализировать. Возможно, мы вынесем на рассмотрение такое предложение», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 7 мая т.г. в одном из залов игровых автоматов Днепропетровска произошел взрыв, погибли 9 человек, 11 получили ранения разной степени тяжести.

15 мая Верховная Рада Украины 340 голосами приняла Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». На сегодня закон находится на рассмотрении Президента Украины.

Главное научно-экспертное Управление Верховной Рады дало негативное заключение принятому документу. По мнению его экспертов, «общий запрет (даже временный) хозяйственной деятельности по организации азартных игр приведет к ее криминализации, в том числе путем резкого увеличения числа нелегальных игорных заведений и роста коррупции».

19 мая состоялся 30 тысячный митинг протеста работников игорной индустрии, обратившихся к Президенту с просьбой наложить вето на Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».