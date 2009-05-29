США: интересы Украины не будут предметом торга с Россией

Во время запланированной на июль встречи с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ Президент США Барак ОБАМА даст четко понять, что взаимоотношения США с Россией не будут обеспечиваться за счет ни одной из стран региона. Об этом в эксклюзивном интервью Голосу Америки заявил заместитель государственного секретаря США Джеймс СТАЙНБЕРГ.

По словам американского высокопоставленного должностного лица, в попытке улучшить взаимоотношения с Россией США намерены обсуждать широкий спектр вопросов в регионе и вне его границ, но они не собираются решать судьбу стран, которые не будут присутствовать за столом переговоров.

Д.СТАЙНБЕРГ подчеркнул, что ни Украина, ни одна другая страна не является разменной монетой во взаимоотношениях США с Россией. “Украина должна иметь возможность принимать решения самостоятельно. Мы никогда не сможем принимать решения в интересах одной страны за счет другой. Мы считаем, что улучшение взаимоотношений с Россией хорошо не только для США и России, это хорошо для Украины также. И все, кого я встречал в Украине, такого же мнения. Это в интересах Украины, если, конечно, это возможно, чтобы у США и России были лучше взаимоотношения», - сказал он.

Американский высокопоставленный чиновник также сказал, что «заверил лидеров в Украине, что интересы их страны не будут предметом торгов”. “Улучшение наших взаимоотношений с Россией не будет происходить за счет Украины. Мы также дали понять России, что мы рассчитываем, что они будут уважать независимость всех стран региона и что все страны в регионе имеют право самостоятельно принимать стратегические решения, касающиеся своего будущего» - заявил заместитель государственного секретаря США.