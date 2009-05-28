Почему нардепа Стояна не пустили в Египет

29 апреля в Египет не пустили народного депутата от Партии регионов Александра СТОЯНА.

Об этом заявила народный депутат от “Нашей Украины - Народной самообороны” Екатерина ЛУКЬЯНОВА, сообщает пресс-служба Гражданского движения «Народная самооборона».

«Думаю, что о дипломатическом паспорте Юрия ЛУЦЕНКО “регионалы” вспомнили после того, как с аналогичным документом 29 апреля 2009 года в Арабскую Республику Египет не пустили народного депутата от Партии регионов А.СТОЯНА», - сказала Е.ЛУКЬЯНОВА.

По ее словам, А.СТОЯН решил поехать на отдых в Египет с дипломатическим паспортом без проставленной визы посольства АРЕ в Украине.

“Хотя, если бы этот депутат-“регионал” приехал в Египет с обычным загранпаспортом, то мог бы получить туристическую визу сразу в аэропорту и обошлось бы ему это удовольствие аж в 15 долларов США», - сказала Е.ЛУКЬЯНОВА.

Она отметила, что возникает вопрос: “Почему депутат-“регионал”, грубо в нарушение положения о дипломатическом паспорте, решил воспользоваться им для частной поездки?”.

«И вообще, почему этот паспорт очутился у него на руках? Ведь дипломатические паспорта народных депутатов должны постоянно храниться в Министерстве иностранных дел Украины и выдаваться народным депутатам только на время служебных командировок! Выходит, отдельные положения украинского законодательства писаны не для Партии регионов?!», - заявила Е.ЛУКЬЯНОВА.