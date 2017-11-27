Фарион прошла проверку на полиграфе, чтобы доказать Гордону, что не работает на ФСБ (видео)

Экс-депутат Верховной рады и член ВО "Свобода" Ирина Фарион прошла проверку на полиграфе, чтобы доказать, что не работает на спецслужбы России. Основанием для проверки стала спор с журналистом Дмитрием Гордоном, сообщает Вголос.

16 ноября во время эфира «112 Украина» Ирина Фарион заявила, что те, кто не разговаривает на украинском языке, не должны иметь права на работу или образование в Украине. В ответ на это журналист канала Дмитрий Гордон обратился к собеседнице, что «из-за таких людей [как Ирина Фарион], которые разделяют такую точку зрения, мы потеряли Крым и часть Донбасса».

«Наблюдая за вами, вашими действиями, вашими высказываниями у меня есть два варианта: или вы – русский агент, или психически больной человек», – заявил Дмитрий Гордон.

Далее журналист предложил Ирине Фарион пройти проверку на детекторе лжи и дать ответ на вопрос, является агентом ФСБ России. Экс-депутат Верховной Рады согласилась.

Проверка состоялась во Львове, 24 ноября. Во время опроса Ирине Фарион задали 11 вопросов, которые имели целью выяснить, сотрудничала ли она со спецслужбами иностранных государств (в частности, ФСБ России), сама или вместе с кем-то. А также, собирала ли информацию для спецслужб, и получала ли оперативный псевдоним.

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С вероятностью в 90,35% эксперт утверждает, что Ирина Фарион агентом пецслужб не была.

В заключении к проведенному опросу отдельно было вынесено замечание, что на вопрос «Вам известны люди, которым с целью выполнения определенной деятельности присваивался оперативный псевдоним?» Фарион ответила утвердительно.

«Человек признает, что она знала таких людей. И также это сопровождалось выраженной реакцией на этот вопрос, что подтверждает ее осведомленность. Но поскольку не было темой опроса в ходе применения полиграфа исследовать, кто это именно, откуда эти люди ей известны, этот вопрос не развивался дальше. Темой опроса было только то, является ли респондент в сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства», - рассказал ZAXID.NET эксперт Олег Ясинский, который проводил проверку.

По данным СМИ, в 2013 году стало известно, что в 1988 году Ирина Фарион вступила в КПСС. По ее словам, она это сделала «исключительно по мотивам научного, карьерного роста» и назвала этот период в своей жизни «ошибкой». До этого политическая деятельница свое членство в КПСС отрицала.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Фарион не прошла во Львовский облсовет.