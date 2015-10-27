Скандальная экс-депутатка от "Свободы" Фарион не проходит во Львовский облсовет
17:12, 27 октября 2015Политика
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Бывшая народная депутатка от ВО "Свобода" Ирина Фарион по предварительным результатам подсчета голосов не проходит во Львовский областной совет.
Фарион не проходит во Львовский облсовет / Фото УНИАН
По предварительным итогам (обработано 98% бюллетеней), ВО «Свобода» получит третью по численности фракцию в Львовском облсовете в составе 13 депутатов, передает Zaxid.net.
Ирина Фарион, которая баллотировалась во Львовский облсовет по Железнодорожному району Львова, с результатом 14,7% голосов во внутрипартийном рейтинге заняла лишь 21 место.
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Напомним, что в 2012 году Ирина Фарион триумфально выиграла выборы в Верховную Раду во Львове, получив более 68%, однако уже через два года на внеочередных парламентских выборах заняла в том же округе лишь третье место с 16,4%.
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