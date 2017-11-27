Агрессия России в Украине является продолжением "грузинской" в 2008 году - премьер-министр Грузии

Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по завершению встречи с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

Как передает Грузия Online, Квирикашвили поблагодарил Украину за безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«К сожалению, у наших стран схожие проблемы и вызовы. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, жестко осуждаем оккупацию и аннексию автономной республики Крым и города Севастополя , незаконные и агрессивные действия Российской Федерации в восточных регионах Украины", - отметил грузинский премьер-министр.

"Незаконные действия России в Украине являются продолжением агрессии, осуществленной в Грузии в августе 2008 года и в результате которой оккупированы регионы Грузии — Абхазия и т.н. Южная Осетия/ Цхинвальский регион», — заявил Квирикашвили, подчеркнув важность взаимной поддержки и согласованных действий двух государств на международной арене.