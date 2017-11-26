Депутат сообщил, что двух задержанных бывших добровольцев АТО везут в Мариуполь

Народный депутат Егор Соболев заявил, что двух задержанных бывших добровольцев АТО Анатолия Виногродского и Леонида Литвиненко везут в Мариуполь. Об этом Соболев написал в Facebook.

«Обоих захваченных наших добровольцев везут в Мариуполь. И второго командира "Донбасса" Анатолия Виногродского (позывной "Гал"), которого взяли в Киеве; и командира роты добровольческого батальона ОУН Леонида Литвиненко (позывной "Бек"), которого захватили в Новоград-Волынском», - отметил депутат.

По его словам, «обоим инкриминируют какое-то нападение в Кировоградской области, но везут проверенным маршрутом - к следователю донецкой полиции Артему Подвигу. Он сегодня добился ареста закрытым судом в Мариуполе Александра Новикова, ветерана "Донбасса" с позывным "Хаммер"».

Соболев заявил, что все три бывших бойца добровольческих батальонов организовывали акцию протеста возле Верховной Рады, которая началась 17 октября.

«И "Хаммер", и "Гал", и "Бек" были среди организаторов лагеря Движение "Освобождение" на Грушевского, куда мы вышли с требованием принятия антикоррупционных законов», - отметил депутат.

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«Завтра в 19:00 мы объявляем общий сбор всех, кто против превращения нашей страны в "ДНР"», - добавил Соболев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, в организации «Движение «Освобождение» заявили о похищении второго командира батальона «Донбасс», представителя «Штаба блокады торговли с оккупантами» Виногродского в Киеве и добровольца ОУН Литвиненко в Новоград-Волынском Житомирской области.

Позже на странице МВД в Facebook сообщили, что в Киеве и в Житомирской области полиция задержала двух бывших добровольцев АТО, которые подозреваются в разбойном нападении.

«Одного из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельника задержали за нападение на охранника одного из ЧСП (частное сельхозпредприятие - УНИАН) в Кировоградской области. Происшествие произошло в июле этого года», - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в Нацполиции сообщили, что суд в Мариуполе постановил арестовать на 60 суток мужчину, который подозревается в похищении в 2014 году бойца батальона «Донбасс» и других уголовных правонарушениях. Подозреваемый был задержан 24 ноября в Соломенском районе Киева.

По данным активистов, речь идет о ветеране батальона "Донбасс" Александре Новикове с позывным "Хаммер".