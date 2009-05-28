Сергей Луценко: БЮТ и ПР должны договориться

Заместитель главы партии «Народная самооборона» Сергей ЛУЦЕНКО считает, что Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов должны договориться о совместной доработке Конституции Украины, но без их политического объединения, без «политического брака» между этими партийными структурами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

Отвечая на вопрос о возможном объединении Партии регионов с БЮТ, С.ЛУЦЕНКО сказал: «С точки зрения не депутата Верховной Рады, а с точки зрения просто гражданина Украины - лучше бы они договорились на этапе доработки Конституции, некоторых законодательных актов, то есть, не надо политической трактовки, не надо политического брака».

Он уточнил, что от этого политического объединения только «нужна корректировка определенных законодательных актов, из-за которых мы все с вами страдаем, в том числе избиратели, в том числе на выборах будет меньше грязи».