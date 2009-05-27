У Ющенко опять заговорили о Конституционной Ассамблее

Заместитель Главы Секретариата Украины - Представитель Президента в Верховной Раде Игорь Попов встретился с представителями Общественного Конституционного Комитета - объединения специалистов в области конституционного права и политических экспертов, созданного в конце 2007 года. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

На встрече обсуждались перспективы конституционного процесса в Украине, необходимость проведения политических реформ, возможные способы и сроки принятия новой Конституции, в том числе через созыв Конституционной Ассамблеи.

Во встрече с заместителем Главы президентского Секретариата в частности приняли участие Владимир Артеменко, Алексей Гарань, Владимир Горбач, Евгений Захаров, Юрий Збитнев, Игорь Колиушко, Виктор Мусияка, Ростислав Павленко.