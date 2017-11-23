МИД о гибели 82-летней крымской татарки: от правосудия оккупанту не спрятаться

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российским оккупантам не удастся избежать ответственности за смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.

"Наши искренние соболезнования ... Нет слов. Но от правосудия оккупанту не спрятаться. За все преступления ответственность наступит", - заявила она в связи со смертью Кашки.

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Также дипломат предположила, что очередные обыски оккупантов в Крыму связаны с недавним утверждением Третьим комитетом Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове.

"Опять обыски, задержания в оккупированном Крыму. Месть РФ за резолюцию 3-го комитета ГА ООН по Крыму? Требуем прекратить уничтожение коренного народа Крыма", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Крым.Реалии, сегодня, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.