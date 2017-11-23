Войска РФ заходят на Донбасс для усмирения мафиозной войны в Луганске - экс-чиновник Пентагона

Регулярные российские войска входят на Донбасс для проведения зачистки мафиозной войны между ставленниками Кремля. Такое мнение высказал Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а сейчас директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете, передает Голос Америки.

Читайте такжеНардеп объяснила, почему у Путина молчат относительно Луганска"Российские регулярные войска заходят в Украину, чтобы зачистить мафиозную войну между ставленниками Москвы. Такое случается, когда криминалитету позволяют править. Не очень отличается от того, что мы видели в определенных регионах Северного Кавказа", - написал в "Твиттере" Карпентер.

Russian regular forces entering #Ukraine to clean up the mafia war among Moscow's proxies. That's what happens when you allow criminals to govern. Not a whole lot different from what we've seen in parts of the North Caucasus. https://t.co/yFdeUjwvpf — Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 22, 2017

Ранее эксперт заявлял, что в Луганске происходит война между разными мафиозными группировками. "Бандиты делят контроль за доходами от контрабанды и рэкета", - отмечал Карпентер.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о пребывании значительного количества вооруженных людей в центре Луганска и прибытии в город военной колонны из Донецка. Звучали заявления о побеге главаря "ЛНР" Плотницкого в Российскую Федерацию. Впрочем вчера в сети была выложена видеозапись совещания под председательством Плотницкого.