Войска РФ заходят на Донбасс для усмирения мафиозной войны в Луганске - экс-чиновник Пентагона
Нынешнюю ситуацию в Луганске американский экс-чиновник сравнил с некоторыми регионами Северного Кавказа, добавив, что такое происходит, когда криминалитету позволяют править.
Регулярные российские войска входят на Донбасс для проведения зачистки мафиозной войны между ставленниками Кремля. Такое мнение высказал Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а сейчас директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете, передает Голос Америки.
Читайте такжеНардеп объяснила, почему у Путина молчат относительно Луганска"Российские регулярные войска заходят в Украину, чтобы зачистить мафиозную войну между ставленниками Москвы. Такое случается, когда криминалитету позволяют править. Не очень отличается от того, что мы видели в определенных регионах Северного Кавказа", - написал в "Твиттере" Карпентер.
Russian regular forces entering #Ukraine to clean up the mafia war among Moscow's proxies. That's what happens when you allow criminals to govern. Not a whole lot different from what we've seen in parts of the North Caucasus. https://t.co/yFdeUjwvpf— Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 22, 2017
Ранее эксперт заявлял, что в Луганске происходит война между разными мафиозными группировками. "Бандиты делят контроль за доходами от контрабанды и рэкета", - отмечал Карпентер.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о пребывании значительного количества вооруженных людей в центре Луганска и прибытии в город военной колонны из Донецка. Звучали заявления о побеге главаря "ЛНР" Плотницкого в Российскую Федерацию. Впрочем вчера в сети была выложена видеозапись совещания под председательством Плотницкого.