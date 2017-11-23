"Пошел за деньги убивать людей": журналисты вспомнили слова бабушки Плотницкого о нем (видео)

Бабушка главаря "ЛНР" Нина Павловна, которая жила в селе Лемковцы на Буковине в доме для престарелых, рассказывала о своем внуке. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

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"Говорят, он пошел за деньги убивать людей... Какие еще деньги ему нужны?" - сетовала бабушка.

Она вспоминала, что в детстве и юности Плотницкий был совсем другим - "очень совестливым, очень сострадательным".

Как сообщалось, боевики сняли оцепление в нескольких кварталах, расположенных в центре временно оккупированного Луганска, но усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где забаррикадировался главарь местных террористов Игорь Плотницкий.