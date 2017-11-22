Замглавы МИД: приговор Младичу доказывает, что виновные за агрессию в Крыму и на Донбассе будут наказаны

Приговор Международного уголовного трибунала ООН по бывшей Югославии в отношении экс-командира армии боснийских сербов Ратко Младича доказывает, что виновные за агрессию в Крыму и на Донбассе также понесут ответственность.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала в социальной сети Facebook.

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«Эта неделя особенная не только для украинцев, но и для тысяч семей, пострадавших от военных преступлений, совершенных Ратком Младичем, приговор которому вынесен сегодня в Гааге Международным уголовным трибуналом ООН по бывшей Югославии (ICTY). Международные суды хоть и медленно, но доказали, что могут наказывать за военные преступления. А значит, будут наказаны и те агрессоры, которые совершали их в Крыму и на Донбассе», - заявила Зеркаль.

При этом дипломат отметила: «Да, это долгие 20 лет на розыск, формирование обвинения и на вынесение приговора за преступления, которые разрушили жизни тысяч людей. И никакого раскаяния в глазах преступника. А значит, еще дольше продлится поиск примирения».

Однако, по ее словам, «без справедливого суда, как долго он бы ни длился, мир и примирение невозможны».

«Не важно, как сложно и как долго добиваться ответственности за совершенное в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека. Это надо делать для того, чтобы в памяти человечества четко было зафиксировано, кто и какие преступления совершил», - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщается на сайте Центра новостей ООН, Международный временный уголовный трибунал по бывшей Югославии был создан в 1993 году по решению Совета безопасности ООН для расследования преступлений, совершенных во время Балканских войн в 1990-е годы. Судьи Трибунала ООН осудили бывшего командующего армией боснийских сербовк пожизненному заключению за преступления геноцида, нарушения законов и обычаев войны, преступления против человечности, совершенные в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине.