Хищение средств на "Евро-2012": экс-директору НСК "Олимпийский" и еще двум лицам объявлено о подозрении

Бывшему директору Государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» и еще двум лицам объявлено о подозрении в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона для проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В рамках производства Киевской прокуратуры и «К» СБУ о хищении средств Евро-2012 проведены обыски и объявлено о подозрении экс-директору ГП "Олимпийский", генеральному директору фирмы-подрядчика и директору посреднической структуры», - сообщил он.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Киева, следователи установили, что во время выполнения «Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, служебными лицами ГП "НСК "Олимпийский" приобретены по значительно завышенной стоимости сидения для трибун стадиона с последующим выведением средств через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности».

«Сумма установленного ущерба государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн", - подчеркнули в прокуратуре.

Читайте такжеВ ГПУ рассказали схемы хищения денег во время реконструкции "Олимпийского" накануне Евро-2012

Правоохранителями проведены обыски у должностных лиц ГП "НСК "Олимпийский" и субъектов хозяйствования, задействованных в схеме растраты денежных средств, и сообщено о подозрении в соучастии в совершении растраты в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины руководителю генерального подрядчика - ООО "АК Инжиниринг" и руководителю субподрядчика - предприятия "Спецпостач" Международного благотворительного фонда "Безопасность страны".

Кроме того, отметили в прокуратуре, подготовлено сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП "НСК "Олимпийский" по ч. 5 ст. 191 УК Украины, местонахождение которого устанавливается.

В суд внесены ходатайства о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн каждому.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели 25 обысков в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию НСК «Олимпийский».